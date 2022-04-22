Такой день. Выходные на майские праздники и иски на 10 млн к учительнице, попавшей под поезд с детьми

Жители Алтайского края на предстоящих майских праздниках будут отдыхать в общей сложности восемь дней: с 30 апреля по 3 мая и с 7 по 10 мая. Период с 4 по 6 мая станет рабочим, как это и предусматривалось ранее. Устанавливать дополнительные три дня отдыха не планируется.

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Вопрос дня Как в пасхальную ночь в Барнауле будет работать пассажирский транспорт?

В Алтайском крае осудят учительницу, которая проходит обвиняемой по уголовному делу о гибели троих детей в столкновении иномарки с поездом в Тальменском районе. Кроме того, потерпевшие заявили гражданские иски на сумму 10 млн рублей. Уголовное дело с обвинительным заключением передано в суд.

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Происшествия Попавшей с детьми под поезд алтайской учительнице предъявили иски на 10 млн рублей

В Бийске на площадке у ТЦ «Ривьера» прошёл концерт «ZаРоссию». Однако его пришлось завершить досрочно из-за непогоды — во время мероприятия там сдуло сцену. Из-за этого самый ожидаемый артист, лидер группы «Смысловые галлюцинации» Сергей Бобунец, выступить так и не смог.

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Общество В Бийске во время концерта «ZаРоссию» сдуло сцену

Отчим, выгнавший в январе 2022 года голым на мороз пятилетнего мальчика в селе Селезнёво Алтайского края, получил два года колонии строгого режима за издевательства над детьми. Приговор уже вступил в законную силу.