Такой день. Загадочная стройка в парке имени Ленина и пробки на выезде из города
Главные события в Алтайском крае за 7 мая
Барнаульские активисты заметили в парке имени Ленина ограждённую территорию, которую готовили под строительство. Люди попытались выяснить что это, и руководитель «Лесной сказки» Сергей Писарев ответил на их вопросы.
Писарев заверил, что на строительстве этого аттракциона освоение территории парка закончится, а лыжники получат замыкание круга и не потеряют лыжню.
Глава парка также пояснил, что для оформления обхода уберут семь кустов клёна. Кроме того, в парке снесут старые деревья, чтобы на их месте заложить аллею 100-летия пионерии из ста растений.
Алтайский биосферный заповедник в социальных сетях опубликовал архивные фото, сделанные в 60-х годах прошлого столетия. Их автор — заповедный летописец Михаил Дмитриевич Холод.
Впервые эти фотографии случайно обнаружили в 2014-м году в сарае на территории его бывшей Яйлинской усадьбы. Три года после обнаружения плёнки не проявляли, а после негативы были переданы другому человеку.
На праздники жители Барнаула очень часто выезжают за город, что приводит к образованию больших пробок.
В этот раз самые заторы сформировались на Змеиногорском тракте и на Павловском тракте у ТРЦ «Арена».
Также несколько небольших пробок заметили и в городе.