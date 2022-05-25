Такой день. Закрытие легендарного барнаульского ресторана и рост средней зарплаты в Алтайском крае
О главных событиях региона за 25 мая
По итогам 2021 года номинальная начисленная среднемесячная заработная плата в Алтайском крае составила 33 872 рубля. Этот показатель превысил уровень 2020 года на 12,6% и на 4,4% — в реальном выражении. Темпы роста заработной платы в регионе опережают среднесибирские и среднероссийские (110,5% и 111,5% соответственно).
Вопрос «ковидной амнистии» в Алтайском крае пока не обсуждается. В пресс-службе регионального правительства журналистам сказали, что эта тема пока не поднимается. Ещё неизвестно, пойдут ли другие российские регионы по тому пути, который проложили власти Москвы.
Владелец и основатель легендарного ресторана Velvet в Барнауле Лев Кривоносов закрывает его и уходит из ресторанного бизнеса. Об этом amic.ru сообщили в самом заведении. Напомним, Velvet проработал 17 с половиной лет.
1 июня состоится торжественное и праздничное закрытие. В компании отметили, что ресторан любили многие горожане, «но пришло время закрыть этот проект». Владелец объясняет, что не планирует вообще развивать бизнес в этом направлении.