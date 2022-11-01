Такой день. Завершение частичной мобилизации в Алтайском крае и исключение двух депутатов из КПРФ

В Алтайском крае завершена частичная мобилизация. Как пишет пресс-служба регионального правительства, об этом губернатору Виктору Томенко доложил военный комиссар края Марат Усманов в рамках работы регионального оперативного штаба по обеспечению безопасности в регионе и поддержке Вооружённых Сил России.

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Общество В Алтайском крае завершена частичная мобилизация

Депутатов Алтайского Заксобрания Елену Хрусталёву и Надежду Дрюпину исключили из компартии, также парламентарии покинут фракцию коммунистов в АКЗС. Решение приняли 1 ноября единогласно. Об этом в своём Telegram-канале рассказала лидер алтайских коммунистов, депутат Госдумы Мария Прусакова.

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Политика Двух депутатов АКЗС, нарушивших партийную дисциплину, исключили из КПРФ

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко провёл рабочую встречу с заместителем гендиректора компании «Газпром межрегионгаз» Сергеем Табачуком. На встрече губернатору представили нового руководителя компании «Газпром газораспределение Барнаул» — Евгения Григоренко, который ранее работал заместителем министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края. Напомним, прежний руководитель Роман Правдин покинул пост 31 октября, предположительно, из-за «провальных показателей догазификации».