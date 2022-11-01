Такой день. Завершение частичной мобилизации в Алтайском крае и исключение двух депутатов из КПРФ

О главных событиях региона за 1 ноября

1 ноября 2022, 23:33

В Алтайском крае завершена частичная мобилизация. Как пишет пресс-служба регионального правительства, об этом губернатору Виктору Томенко доложил военный комиссар края Марат Усманов в рамках работы регионального оперативного штаба по обеспечению безопасности в регионе и поддержке Вооружённых Сил России.

В Алтайском крае завершена частичная мобилизация

В Алтайском крае завершена частичная мобилизация

Депутатов Алтайского Заксобрания Елену Хрусталёву и Надежду Дрюпину исключили из компартии, также парламентарии покинут фракцию коммунистов в АКЗС. Решение приняли 1 ноября единогласно. Об этом в своём Telegram-канале рассказала лидер алтайских коммунистов, депутат Госдумы Мария Прусакова.

Двух депутатов АКЗС, нарушивших партийную дисциплину, исключили из КПРФ

Двух депутатов АКЗС, нарушивших партийную дисциплину, исключили из КПРФ

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко провёл рабочую встречу с заместителем гендиректора компании «Газпром межрегионгаз» Сергеем Табачуком. На встрече губернатору представили нового руководителя компании «Газпром газораспределение Барнаул» — Евгения Григоренко, который ранее работал заместителем министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края. Напомним, прежний руководитель Роман Правдин покинул пост 31 октября, предположительно, из-за «провальных показателей догазификации».

«Есть настрой и готовность»: Томенко оценил нового главу компании «Газпром газораспределение Барнаул»

«Есть настрой и готовность»: Томенко оценил нового главу компании «Газпром газораспределение Барнаул»

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