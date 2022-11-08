Талантливые студенты алтайского аграрного вуза получили именные стипендии Россельхозбанка

Пять студентов и аспирант Алтайского государственного аграрного университета стали стипендиатами РСХБ. Свидетельства на 15 тысяч рублей в месяц им лично вручил директор Алтайского регионального филиала Россельхозбанка Николай Бойко. Участие в церемонии приняли также замминистра сельского хозяйства Алтайского края Николай Халин, ректор АГАУ Николай Колпаков и представители научно-преподавательского коллектива.

Победителями конкурсного отбора на получение стипендии стали студенты, обучающиеся по специальностям «землеустройство», «экономика», «технологии и средства механизации сельского хозяйства» и «ветеринария». Все стипендиаты имеют отличную успеваемость, активно занимаются научной деятельностью, участвуют в культурной и общественной жизни Алтайского ГАУ.

«Вы находитесь в самом начале своей профессиональной деятельности. Важно не сворачивать с него и до конца оставаться верными своему выбору», — сказал в своей приветственной речи Николай Колпаков.

Он отметил, что сотрудничество вуза с Россельхозбанком постоянно расширяется — совместно с банком реализовано несколько значимых для университета проектов и стипендиальная программа, поддержка талантливых студентов и аспирантов — одна из них.

Цель стипендиальной программы — повысить роль высшего образования в подготовке высококвалифицированных специалистов по наиболее важным для аграрного сектора специальностям.

«Мы поддерживаем талантливую молодёжь, талантливых студентов, которые учатся вузе на отлично, конечно же, с дальнейшей перспективой. Мы видим в вас будущих работников банка, потенциальных работников наших партнёров — сельхозтоваропроизводителей Алтайского края и Республики Алтай», — отметил Николай Бойко.

А Николай Халин подчеркнул значимость Россельхозбанка для региона не только в поддержке сельхозпроизводства, но и в вопросах формирования профессиональных кадров для сельского хозяйства.

АО «Россельхозбанк»