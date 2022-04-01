Талые воды затопили несколько улиц Славгорода

В алтайском городе Славгороде талые воды затопили несколько улиц. Сообщения об этом появились в Telegram-канале Slavg22.

Местные жители отмечают, что такая проблема, в частности, наблюдается на ул. Комсомольской, Коллонтай и Космонавтов. Люди вынуждены с трудом передвигаться по улицам и добираться до школы № 10 и детсада на Космонавтов.

Комментаторы под одной из публикаций отметили, что для Славгорода проблема с талыми водами — вполне типичное явление, которое случается «из года в год».