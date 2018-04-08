Танкер с ячменем врезался в исторический особняк в Стамбуле

Причиной столкновения танкера со зданием называют остановку двигателя

8 апреля 2018, 13:08

Танкер Vitaspirit под флагом Мальты врезался в субботу в исторический особняк, расположенный на берегу пролива Босфор в Стамбуле, передает ТАСС со ссылкой на Daily Sabah.

Согласно заявлению администрации Стамбула, сухогруз перевозил ячмень по маршруту Россия - Саудовская Аравия.

Причиной столкновения танкера со зданием называют остановку двигателя. Ранее турецкое издание писало  о неполадках в системе рулевого управления. В результате инцидента никто не пострадал.

Особняк был построен в XVIII веке, а в настоящее время используется для проведения свадеб и концертов. Его ориентировочная стоимость на рынке недвижимости составляет порядка $85 млн. После столкновения здание было серьезно повреждено, полностью разрушены стены на втором и третьем этажах.

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