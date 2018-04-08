Танкер с ячменем врезался в исторический особняк в Стамбуле
Причиной столкновения танкера со зданием называют остановку двигателя
Танкер Vitaspirit под флагом Мальты врезался в субботу в исторический особняк, расположенный на берегу пролива Босфор в Стамбуле, передает ТАСС со ссылкой на Daily Sabah.
Согласно заявлению администрации Стамбула, сухогруз перевозил ячмень по маршруту Россия - Саудовская Аравия.
ٰ— Bo saqer 72 (@aloomda) April 7, 2018
سفينه vitaspirit تخرج عن مسارها بسبب عطل في الدفه في قناه البسفور /اسطنبول / وتحطم المنازل
شاهد عدد ٤ صور pic.twitter.com/UGd8rdry6L
Причиной столкновения танкера со зданием называют остановку двигателя. Ранее турецкое издание писало о неполадках в системе рулевого управления. В результате инцидента никто не пострадал.
Особняк был построен в XVIII веке, а в настоящее время используется для проведения свадеб и концертов. Его ориентировочная стоимость на рынке недвижимости составляет порядка $85 млн. После столкновения здание было серьезно повреждено, полностью разрушены стены на втором и третьем этажах.
Footage captured inside a restaurant beside the waterfront mansion shows the moment of Malta-flagged ship’s crash near Anadoluhisarı area in Istanbul’s Bosporushttps://t.co/pngyEGss7b pic.twitter.com/Ps2UuE7ToP— DAILY SABAH (@DailySabah) April 7, 2018