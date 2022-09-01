ТАСС: причиной смерти топ-менеджера «Лукойла» мог стать суицид

Полиция считает, что причиной смерти председателя совета директоров «Лукойла» Равиля Маганова, найденного под окнами Центральной клинической больницы на улице Маршала Тимошенко в Москве, стал суицид. Об этом со ссылкой на представителя правоохранительных органов сообщает ТАСС.

По их информации, Маганов попал в больницу с сердечным приступом. Известно, что 67-летний топ-менеджер принимал антидепрессанты.

Напомним, что Маганов родился в Альметьевске, в 1997 году окончил Московский институт нефтехимической и газовой промышленности имени Губкина.

Начал работу в «Лукойле» в 1993 году на посту вице-президента по нефтедобыче. В 2006-м назначен первым исполнительным вице-президентом компании. В новой должности Маганов продолжил выполнять работу, связанную с разведкой и добычей углеводородов.