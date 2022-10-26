Техника, песок и соль. Как алтайские дорожники будут расчищать краевые дороги зимой

Алтайские дорожники в октябре уже открыли сезон уборки снега. Пока они расчищали лишь незначительные осадки, но и к обильным снегопадам, которые должны начаться в ближайший месяц, рабочие готовы. Для очистки краевых дорог у них есть необходимая техника и штат. Об этом рассказали представители «Алтайавтодора» и Центрального ДСУ во вторник, 25 октября.

Дорожники готовы к зиме?

Сейчас машины для уборки снега уже готовы к зиме, отметил заместитель начальника «Алтайавтодора» Олег Лугачев. По его словам, краевые дороги будет убирать 963 единицы техники, также заготовлено порядка 41,3 тысячи тонн противогололёдных материалов (песко-соляной смеси, песка, технической соли, шлака). Это почти 90% от запланированного, и к 1 ноября план будет полностью выполнен, заверил Лугачев.

Дорожники на опасных трассах уже вырубили кусты и сейчас строят снегозадерживающие заборы. Общая протяжённость заграждений составит 23 км.

«В этом году заново делаем почти девять километров заборов на заносимых участках, и всего на балансе у нас будет 23 км заборов. В этом году мы приобрели 62 единицы техники для краевых дорог, она оборудована системой ГЛОНАСС», — рассказал Лугачев.

По словам Лугачева, в снегопады рабочие будут круглосуточно расчищать дороги. Ночью экипажи будут трудиться на загруженных участках — на объездной дороге через Барнаул, на Обском мосту, на выезде из краевой столицы и других региональных дорогах. Также в крае есть несколько сложных участков. Это, например, Змеиногорск — Поспелиха, где существует серьёзная ветровая нагрузка, отмечает Лугачев. Сейчас эти участки либо уже подготовили, либо заканчивают готовить к зиме.

КамАЗы Центрального ДСУ / Фото: Антон Дегтярёв

Постоянный контроль

Дороги рабочие намерены посыпать в основном песко-соляной смесью, рассказал начальник Центрального ДСУ Дмитрий Эйхлер. Чем меньше температуры, тем больше соли будет на дорогах. При этом на тротуарах смеси и соль традиционно использовать не планируется, их будут чистить щётками.

Сейчас машин у Центрального ДСУ хватает. Однако потребность в них есть всегда, подчеркнул Эйхлер. Техника изнашивается, для зимней работы нужны комбинированные дорожные автомобили, тракторы, автогрейдеры, мини-погрузчики для узких мест и тротуаров. Эта техника ежегодно приобретается, отметил он.

Всего региональная сеть дорог составляет 15,7 тысячи километров, напомнил Лугачев. За каждым районом закреплены сотрудники, они будут контролировать работу машин в реальном времени, отметил замначальника «Алтайавтодора».

Дорожную ситуацию в крае будут мониторить с помощью видеокамер и метеостанций. Всего на региональных дорогах установлено 35 видеокамер, 12 метеостанций и 13 WIM-весов, отметили в алтайском Минтрансе.

При этом западные санкции на работу дорожников не повлияют, заверил Лугачев. По его словам, большинство техники у них отечественного или белорусского производства.

Напомним, что первый снег в Барнауле выпал 29 сентября, он шёл несколько дней, но быстро таял из-за высокой температуры. Обильные осадки были в Барнауле в конце октября, но и они через день растаяли.

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