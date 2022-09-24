Техосмотр в 2023 году подорожает в России
Теперь они будут рассчитываться с учетом данных операторов техосмотра
24 сентября 2022, 13:22, Илья Звягинцев
С 2023 года изменится расчет предельных тарифов на техосмотр в регионах России. Соответствующая информация опубликована в приказе Федеральной антимонопольной службы (ФАС).
По новым правилам цены будут рассчитываться с учетом данных операторов техосмотра. На территории региона будет устанавливаться единый предельный тариф для каждой категории транспортного средства.
Операторы должны будут предоставить положение о предельном размере тарифов до 1 июля, после чего власти установят тариф с учетом инфляции.
Предполагается, что тариф на ТО вырастет минимум до 913 рублей за легковую машину.
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