Техосмотр в 2023 году подорожает в России

С 2023 года изменится расчет предельных тарифов на техосмотр в регионах России. Соответствующая информация опубликована в приказе Федеральной антимонопольной службы (ФАС).

По новым правилам цены будут рассчитываться с учетом данных операторов техосмотра. На территории региона будет устанавливаться единый предельный тариф для каждой категории транспортного средства.

Операторы должны будут предоставить положение о предельном размере тарифов до 1 июля, после чего власти установят тариф с учетом инфляции.

Предполагается, что тариф на ТО вырастет минимум до 913 рублей за легковую машину.