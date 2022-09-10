Телефонные мошенники придумали новый повод для выманивания данных у россиян

Телефонные мошенники в России придумали новый повод для выманивания личных данных у людей. Об этом сообщает РИА Новости.

Сама схема осталась прежней, но теперь вместо угрозы снятия денег со счетов люди, представляющиеся сотрудниками полиции, может заявить, что сотрудники ЦБ, используя свои полномочия, совершили некоторое правонарушение.

Далее следуют расспросы про посещение МФЦ, заполнение документов и достаточно жесткое предупреждение не сообщать родственникам, запугивание 310-й статьей Уголовного Кодекса.

В Центробанке отметили, что продолжат предупреждать людей о различных мошеннических схемах.