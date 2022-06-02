Телеграм-каналы россиян начали воровать через сообщения

Кибермошенники научились воровать телеграм-каналы россиян через СМС-сообщения. Об этом сообщают «Известия».

Пользователи получают сообщения, в которых сказано, что неизвестные пытаются украсть у владельцев аккаунта личные переписки. Людям предлагают перейти по короткой ссылке, чтобы отменить это действие.

Специалист Infosecurity Softline Company Александр Вураско предупредил о том, что таким образом злоумышленники могут получить данные для доступа к аккаунтам пользователей.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет выступает за введение нового порядка для авторизации в социальные сети.