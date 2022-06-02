Телеграм-каналы россиян начали воровать через сообщения
Мошенники подлавливают пользователей угрозами о том, что их личная переписка может быть украдена
2 июня 2022, 17:42, Илья Звягинцев
Кибермошенники научились воровать телеграм-каналы россиян через СМС-сообщения. Об этом сообщают «Известия».
Пользователи получают сообщения, в которых сказано, что неизвестные пытаются украсть у владельцев аккаунта личные переписки. Людям предлагают перейти по короткой ссылке, чтобы отменить это действие.
Специалист Infosecurity Softline Company Александр Вураско предупредил о том, что таким образом злоумышленники могут получить данные для доступа к аккаунтам пользователей.
Ранее сообщалось, что Следственный комитет выступает за введение нового порядка для авторизации в социальные сети.
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