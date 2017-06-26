Телеканал CNN ужесточил правила публикации связанных с Россией материалов

Фото: jourdom.ru

Руководство телекомпании CNN (США) ужесточило правила публикаций материалов, которые связаны с РФ, после скандала со статьей о якобы расследовании комитетом по разведке Сената Конгресса Штатов обстоятельств встречи американского финансиста Энтони Скарамуччи с главой Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кириллом Дмитриевым. После публикации и удаления материала каналу пришлось принести извинения Энтони Скарамуччи, пишет ТАСС со ссылкой на портал BuzzFeed.

Отмечается, что главред подразделения CNN Money Рич Барбиери разослал внутри компании циркуляр, в котором было написано, что материалы о РФ больше не будут публиковаться без его одобрения, а также вице-президента Джейсона. "Это касается публикаций в социальных сетях, видеоматериалов, редакционных статей", - подчеркнул Барбиери.

Источник уточнил, что речь идет не только о контенте подразделения CNN Money, но и всей телекомпании. Барбиери добавил, что в понедельник, 26 июня, будет представлена новая схема работы, при этом он не уточнил деталей.

Агентство отмечает, что материал, из-за которого разгорелся скандал, был опубликован 22 июня. В нем со ссылкой на источник во фракции демократов в верхней палате Конгресса утверждалось, что Скарамуччи и Дмитриев встречались в начале текущего года - 16 января - на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе. Источник канала сообщал, что комитет по разведке Сената интересует, подавал ли финансист собеседнику из России надежды на скорое смягчение санкций, которые ввели Соединенные Штаты.

Позже канал удалил статью и извинился перед Скарамуччи.