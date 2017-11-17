Телеведущий Андрей Малахов стал отцом
В семье телеведущего родился мальчик
17 ноября 2017, 14:47
Фото: today.kz
Популярный телеведущий Андрей Малахов впервые стал отцом — его супруга Наталья Шкулева накануне вечером родила сына, сообщает StarHit.
Мальчик появился на свет в 23:30 в подмосковной клинике. Отмечается, что ребенок и его мама чувствуют себя хорошо.
Вес малыша - 4,020 килограмма, рост - 54 сантиметра. Андрей Малахов рассказал, что имя мальчика родителям еще предстоит выбрать.
"Хотим посмотреть на характер малыша. Жду момента, когда смогу поменять сыну первый подгузник!" - сообщил телеведущий.
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