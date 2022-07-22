Телеведущий Сергей Брилев ушел из руководства ВГТРК

Телеведущий Сергей Брилев объявил об уходе из руководства ВГТРК. Как сообщает «Ъ», последний выпуск «Вести в субботу» на телеканале «Россия-1» с участием Брилева вышел 26 февраля — по его словам, тогда он «подвел черту и под периодом», когда ему «было зачем носить титул замдиректора канала».

Он добавил, что после своего последнего эфира на «России-1» отправился в Латинскую Америку, где снял 33 репортажа и несколько мини-фильмов. В конце апреля телеведущий вернулся в Москву, где ему провели операцию.

«Многочасовая работа в прямом эфире уже объективно не по мне: я, конечно, делал прямые включения из той же Латинской Америки, но длились такие включения считаные минуты. Если же говорить о больших хронометражах, то пришла пора перейти на записные форматы: фильмы, спецрепортажи и т. п.», — заявил Брилев.