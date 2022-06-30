Тепло и дождливо. О погоде в Алтайском крае 1 июля
Период дождей в регионе продолжается
1 июля 2022, 06:05, Илья Звягинцев
В некоторых районах Алтайского края 1 июля продолжится череда дождей. Об этом сообщили в Гидрометцентре.
В регионе температура воздуха составит +20...+25 градусов. Местами в предгорьях кратковременный дождь, гроза.
Ветер северо-западный, 6-11 метров в секунду, местами порывы до 16 метров в секунду.
В Барнауле столбики термометров поднимутся до отметки +21...+23 градуса. Преимущественно без осадков.
Ветер северо-западный, 6-11 метров в секунду.
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