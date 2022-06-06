Тепло и туманно. О погоде в Алтайском крае 7 июня
Предупреждение синоптиков о возможных ночных заморозках всё ещё действует
7 июня 2022, 06:01, Илья Звягинцев
В Алтайском крае сохраняются ночные заморозки, но днём будет тепло. Об этом рассказали специалисты регионального ЦГМС.
В регионе днём 7 июня температура воздуха составит +18...+23 градуса. Преимущественно без осадков. В утренние часы местами туман.
Ветер юго-восточный, 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с.
В Барнауле столбики термометров покажут +19...+21 градус. Преимущественно без осадков.
Ветер юго-восточный, 2-7 метров в секунду.
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