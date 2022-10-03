Тепло, но туманно. О погоде в Алтайском крае 4 октября
После снежных дней в регионе постепенно теплеет
4 октября 2022, 06:01, Илья Звягинцев
После снежных и холодных дней в Алтайском крае постепенно теплеет. Об этом рассказали специалисты регионального Гидрометцентра.
В регионе температура воздуха днём 4 октября составит от +7 до +12 градусов. Осадков не ожидается, но в утренние часы возможен туман.
Ветер северо-восточный, 4-9 метров в секунду.
В Барнауле столбики термометров покажут от +8 до +10 градусов. Преимущественно без осадков.
Ветер северо-восточный, 4-9 метров в секунду.
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