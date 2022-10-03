Тепло, но туманно. О погоде в Алтайском крае 4 октября

После снежных и холодных дней в Алтайском крае постепенно теплеет. Об этом рассказали специалисты регионального Гидрометцентра.

В регионе температура воздуха днём 4 октября составит от +7 до +12 градусов. Осадков не ожидается, но в утренние часы возможен туман.

Ветер северо-восточный, 4-9 метров в секунду.

В Барнауле столбики термометров покажут от +8 до +10 градусов. Преимущественно без осадков.

Ветер северо-восточный, 4-9 метров в секунду.