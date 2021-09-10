Террорист, который участвовал в захвате школы в Беслане, попросил пересмотреть приговор

Террорист Нурпаши Кулаев, который участвовал в захвате школы в Беслане в 2004 году, попросил пересмотреть его приговор. Об этом рассказал уполномоченный по правам человека в Северной Осетии Тамерлан Цгоев.

"Мы получили от Нурпаши Кулаева прошение о пересмотре приговора. По закону в течение месяца рассмотрим его, дадим ответ", – цитирует Цгоева ТАСС.

На данный момент Кулаев отбывает пожизненный срок в колонии в Ямало-Ненецком округе.

Напомним, что 1 сентября 2004 года в Беслане в Северной Осетии террористами была захвачена школа № 1. Нападение произошло утром в ходе торжественной линейки. В течение двух с половиной дней террористы удерживали в заминированном здании 1128 заложников, большая часть из которых – дети.