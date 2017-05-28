Террористы из "Ансар аш-Шариа" заявили о прекращении деятельности

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Ливийская террористическая группировка "Ансар аш-Шариа" прекращает свое существование из-за больших потерь рядовых бойцов, сообщает "РБК" со ссылкой на Reuters.

Отметим, что члены террористической организации сами заявили о самороспуске. Также руководство "Ансар аш-Шариа" призвало ливийским повстанцев и исламистов объединиться для создания "единого фронта".

Как сообщается, пять лет назад члены этой группы принимали участие в нападении на консульство США в Бенгази.