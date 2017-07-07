Тигрята и тигрица сделали селфи на фотоловушку в нацпарке Приморья

Фотоловушка в нацпарке "Земля леопарда" сняла игры двух маленьких котят амурского тигра с их матерью. Сначала тигрята нападали на тигрицу, затем один из них выключил камеру, пишет РИА "Новости".

В нацпарке сообщают, что на кадры попал настоящий праздник непослушания. Тигрята "делали селфи", проказничая с фотоловушкой. Котята амурского тигра сначала подошли вплотную к автоматической камере и несколько раз ударили ее лапами, словно поправляя угол обзора.

Потом маленькие хищники боролись друг с другом. Когда мать потеряла терпение, то рыкнула на своих детей. В конце концов, тигрица успокоила их, ударив лапой по мордочкам.