Основатель «Тинькофф Банка» Олег Тиньков сообщил о полной ремиссии через два года после трансплантации костного мозга.

«На днях получил очередной молекулярный тест — полная ремиссия», — написал бизнесмен в соцсетях.

Тиньков также отметил, что у него сохраняется реакция «трансплант против хозяина» (РТПХ), которая влияет на глаза.

«Но это плата за ремиссию», — подчеркнул он.

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В октябре 2019 года Тинькову диагностировали острый миелоидный лейкоз. О своей болезни он публично объявил 6 марта 2020 года. К концу июня после трёх курсов химиотерапии Тиньков перешёл в состояние ремиссии.

9 июля 2020 года он перенёс операцию по трансплантации костного мозга. В декабре он рассказал, что излечился от лейкемии, однако продолжалась РТПХ. В марте 2021 года он сообщал, что костный мозг через семь месяцев окончательно прижился, и группа крови сменилась с В- на А-, но он продолжал бороться с РТПХ.