Тиньков сообщил о полной ремиссии
Два года назад бизнесмену сделали трансплантацию костного мозга
Основатель «Тинькофф Банка» Олег Тиньков сообщил о полной ремиссии через два года после трансплантации костного мозга.
«На днях получил очередной молекулярный тест — полная ремиссия», — написал бизнесмен в соцсетях.
Тиньков также отметил, что у него сохраняется реакция «трансплант против хозяина» (РТПХ), которая влияет на глаза.
«Но это плата за ремиссию», — подчеркнул он.
В октябре 2019 года Тинькову диагностировали острый миелоидный лейкоз. О своей болезни он публично объявил 6 марта 2020 года. К концу июня после трёх курсов химиотерапии Тиньков перешёл в состояние ремиссии.
9 июля 2020 года он перенёс операцию по трансплантации костного мозга. В декабре он рассказал, что излечился от лейкемии, однако продолжалась РТПХ. В марте 2021 года он сообщал, что костный мозг через семь месяцев окончательно прижился, и группа крови сменилась с В- на А-, но он продолжал бороться с РТПХ.