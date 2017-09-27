Только на лучшее жилье: предложено усилить контроль за тратой маткапитала

Глава Счетной палаты Татьяна Голикова, выступая в Госдуме, заявила о том, что материнский капитал не должны использовать для приобретения непригодного для проживания жилья, пишет "Парламентская газета".

"Использование материнского капитала нуждается в совершенствовании в части того, чтобы исключать использование средств на цели, которые заведомо не ведут к улучшению жилищных условий семьи", - сказала Голикова.

Она отметила, что сейчас территориальные органы Пенсионного фонда отказывают в распоряжении средств материнского капитала на улучшение жилищных условий в связи с приобретением непригодного для проживания жилого помещения.

"С одной стороны, это хорошо, но вместе с тем в законодательстве такое основание для отказа в использовании средств маткапитала не предусмотрено", - пояснила Голикова.