Только три процента работодателей в России перешли на четырехдневную рабочую неделю

Только 3% работодателей в России приняли решение о переходе на четырёхдневную рабочую неделю. Об этом сообщает РБК.

В ходе опроса 88% респондентов отметили, что даже не обсуждали с сотрудниками возможный переход на новый формат работы. В 2% случаев подобный переход считают недопустимым.

Также отмечается, что опрос провели и среди сотрудников российских компаний. 48% респондентов поддержали переход на четырёхдневную рабочую неделю.

Дополнительный выходной 27% опрошенных хотели бы провести с семьёй. 15% займутся самообразованием, 14% респондентов заявили, что могли бы взять подработку, а 1% будут посещать театры и музеи.