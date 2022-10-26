Только три процента работодателей в России перешли на четырехдневную рабочую неделю
88% опрошенных заявили о том, что даже не обсуждали эту тему с сотрудниками
26 октября 2022, 12:02, Илья Звягинцев
Только 3% работодателей в России приняли решение о переходе на четырёхдневную рабочую неделю. Об этом сообщает РБК.
В ходе опроса 88% респондентов отметили, что даже не обсуждали с сотрудниками возможный переход на новый формат работы. В 2% случаев подобный переход считают недопустимым.
Также отмечается, что опрос провели и среди сотрудников российских компаний. 48% респондентов поддержали переход на четырёхдневную рабочую неделю.
Дополнительный выходной 27% опрошенных хотели бы провести с семьёй. 15% займутся самообразованием, 14% респондентов заявили, что могли бы взять подработку, а 1% будут посещать театры и музеи.
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