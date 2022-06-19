«Толпы гадящих собак». Барнаульцы пожаловались на открытие кинологического клуба во дворе многоэтажки

Жители Барнаула возмутились открытием кинологического клуба во дворе одного из жилых домов по улице Эмилии Алексеевой, сообщает Barnaul 22.

По словам горожан, для выгула четвероногих члены клуба выбрали трансформаторную площадку во дворе.

«Теперь мы наблюдаем толпы гадящих собак, не все хозяева убирают за питомцами, про намордники и поводки тоже мало кто знает. На замечания [хозяева] реагируют агрессивно», — говорится в сообщении.

Фото: Barnaul 22

Помимо этого, люди «без стеснения» выгуливают собак в расположенном за домом парке, где гуляют дети, отмечают жильцы.

«Хотим придать огласке эту ситуацию, так как администрация даже отказывается принимать жалобы», — добавили они.

Ранее в Барнауле домашняя собака укусила ребёнка во время прогулки.