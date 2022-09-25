Томенко и Романенко поздравили алтайских машиностроителей с профессиональным праздником

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко и председатель АКЗС Александр Романенко поздравили машиностроителей региона с профессиональным праздником.

Политики отметили, что машиностроение — один из важнейших секторов экономики края, в котором «трудятся ответственные, преданные своему делу люди, способные управлять сложнейшими технологическими процессами», благодаря которым отрасль сегодня в регионе «занимает твёрдые позиции, а по ряду направлений — вагоностроение, сельхозмашиностроение, дизелестроение и станкостроение — развивается ускоренными темпами».

«Томенко и Романенко добавили, что верность лучшим традициям и мастерство машиностроителей Алтайского края заслуживают общественного признания и глубокого уважения. Желаем вам крепкого здоровья, счастья, семейного благополучия и новых профессиональных успехов!», — говорится в поздравлении, которое опубликовано на сайте краевого правительства.

День машиностроителя отмечается в России каждый год в последнее воскресенье сентября.