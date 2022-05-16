Томенко поручил обеспечить беспрепятственный проезд экстренных служб на время реконструкции моста на Новом рынке

Губернатор Виктор Томенко поручил обеспечить своевременный проезд экстренных служб в период реконструкции путепровода на проспекте Ленина в Барнауле. Как сообщает управление печати и массовых коммуникаций региона, 16 мая эту тему затронули на оперативном совещании.

«Внимание надо уделить обеспечению своевременного трафика экстренных служб — скорой помощи, реанимации, пожарной службы, органов правопорядка. Помощь дорожно-патрульной службы ГИБДД требуется не только в месте проведения ремонта, но и на других участках дорог, куда направлены перераспределённые потоки транспорта, — и в Ленточном бору, и на проспекте Строителей. Ситуация требует внимательного изучения и в случае необходимости — корректировки», — подчеркнул Виктор Томенко.

В ходе совещания выступил замглавы Барнаула Анатолий Воронков, который напомнил, что срок окончания реконструкции по проекту — 30 ноября 2023 года. Фактически работы уже выполняются, 10 мая было перекрыто движение транспорта по чётной стороне проспекта Ленина. По мосту его полностью ограничат в третьей декаде мая.

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По новой схеме в Барнауле перераспределены потоки движения транспорта. Выделенные полосы для автобусов созданы на проспектах Ленина и Калинина, такое решение уже показало свою эффективность, отметил Анатолий Воронков.