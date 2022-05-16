Томенко поручил обеспечить беспрепятственный проезд экстренных служб на время реконструкции моста на Новом рынке

Губернатор отметил, что помощь ДПС требуется не только на месте ремонта, но и на тех участках дорог, куда направлены перераспределённые потоки транспорта

16 мая 2022, 16:34

Губернатор Виктор Томенко поручил обеспечить своевременный проезд экстренных служб в период реконструкции путепровода на проспекте Ленина в Барнауле. Как сообщает управление печати и массовых коммуникаций региона, 16 мая эту тему затронули на оперативном совещании.

«Внимание надо уделить обеспечению своевременного трафика экстренных служб — скорой помощи, реанимации, пожарной службы, органов правопорядка. Помощь дорожно-патрульной службы ГИБДД требуется не только в месте проведения ремонта, но и на других участках дорог, куда направлены перераспределённые потоки транспорта, — и в Ленточном бору, и на проспекте Строителей. Ситуация требует внимательного изучения и в случае необходимости — корректировки», — подчеркнул Виктор Томенко.

В ходе совещания выступил замглавы Барнаула Анатолий Воронков, который напомнил, что срок окончания реконструкции по проекту — 30 ноября 2023 года. Фактически работы уже выполняются, 10 мая было перекрыто движение транспорта по чётной стороне проспекта Ленина. По мосту его полностью ограничат в третьей декаде мая.

Движение по мосту на проспекте Ленина закроют 21 мая

Движение по мосту на проспекте Ленина закроют 21 мая

По новой схеме в Барнауле перераспределены потоки движения транспорта. Выделенные полосы для автобусов созданы на проспектах Ленина и Калинина, такое решение уже показало свою эффективность, отметил Анатолий Воронков.

Барнаульские перевозчики рассказали, как сделать поездки на автобусах комфортнее, пока идёт ремонт моста на Новом рынке

Барнаульские перевозчики рассказали, как сделать поездки на автобусах комфортнее, пока идёт ремонт моста на Новом рынке

Комментарии
    Новости партнеров