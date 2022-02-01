Томенко повысил стоимость жилищных сертификатов для детей-сирот

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко подписал постановление об увеличении стоимости жилищных сертификатов для детей-сирот. Как сообщает пресс-служба правительства региона, сумма сертификата будет увеличена до 2 073 522 рублей.

Ранее, 20 января, Томенко поручил Минстрою принять меры по увеличению стоимости жилищных сертификатов в связи со значительным ростом в первом квартале 2022 года цены квадратного метра, определяемой Минстроем России. В новой редакции размер сертификата рассчитывается исходя из площади квартиры 33 квадратных метра и стоимости квадратного метра, определяемой Минстроем России за квартал, соответствующий дате подачи заявления. Так, на первый квартал утверждённая стоимость квадратного метра составляет 62 834 рубля.

Заявления о пересчёте ранее выданных сертификатов принимают с 2 февраля в Региональном жилищном управлении на улице Крупской, 101, к. 1 в Барнауле. Всего с начала внедрения новой системы в Региональное жилищное управление подали заявления 333 человека, в том числе 125 детей-сирот получили сертификаты до 31 декабря 2021 года, а 20 из них уже стали собственниками жилья.