Томенко призвал жителей Алтайского края болеть за земляков на ОИ-2022

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко призвал жителей региона болеть за спортсменов-земляков, которые выступают на Олимпийских играх в Пекине. В посте на своей странице в Instagram он напомнил, что на соревнованиях выступает биатлонист Даниил Серохвостов и конькобежец Виктор Муштаков.

Томенко отметил, что Серохвостов выступит в индивидуальной мужской гонке на 20 километров 8 февраля. А 12 и 18 февраля Муштаков будет состязаться с сильнейшими конькобежцами планеты на двух дистанциях — 500 и 1000 метров.

По итогам двух дней сборная России на ОИ-2022 занимает третью строчку в общем медальном зачёте. Так, в копилке уже есть золотая, две серебряных и две бронзовых медали.