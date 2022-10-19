Томенко вручил награды бойцам алтайской Росгвардии за успешное участие в СВО

Губернатор Виктор Томенко вручил награды Алтайского края бойцам Росгвардии за успешное выполнение задач в зоне СВО. Как сообщили в региональном правительстве, политик поучаствовал в мероприятии, где подводились итоги выполнения служебно-боевых задач подразделениями специального назначения краевого управления силового ведомства.

По словам Томенко, сотрудники Росгвардии из Алтайского края в ходе служебных командировок достойно выполняют свой долг, а жители региона внимательно следят за ходом событий, находятся в состоянии серьёзного беспокойства и очень переживают за каждого земляка.

«Обстановка, которая складывается, не позволяет нам быть ни расслабленными, ни в полной мере спокойными. Но мы все продолжаем быть уверенными в вас, в ваших командирах и вашей готовности и способности выполнять самые сложные задачи, задачи боевые в очень сложных условиях», — отметил Томенко.

Губернатор вручил бойцам спецподразделений алтайской Росгвардии медали «За честь и мужество», которыми награждают за героизм, а также за решительные и смелые действия в период выполнения своего служебного или гражданского долга, подчеркнули в краевом правительстве.

Ранее в ОНФ сообщили, что домой вернулись отцы-одиночки и студенты, мобилизованные в Алтайском крае.