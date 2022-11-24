Губернатор Алтайского края Виктор Томенко встретился с многодетными семьями региона в преддверии Дня матери. Как сообщает пресс-служба региональных властей, на торжественную встречу пригласили семьи Елены и Сергея Брит, Натальи и Сергея Королевых, Лилии и Павла Локайчук.

Глава региона поздравил всех мам и бабушек Алтайского края с праздником, который будут отмечать в воскресенье, 27 ноября. Томенко подчеркнул, что День матери в последние годы приобретает все более важное значение.

«Невозможно, не повторившись, говорить о значении мамы в жизни любого человека. Тот, кто в детстве получил эту любовь, внимание, заботу, под защитой мамы находится всю оставшуюся жизнь. Это непреложная истина, не нуждающаяся в доказательствах: вся наша жизнь является тому подтверждением», — сказал губернатор.

Министр социальной защиты края Наталья Оськина представила семьи, ставшие участниками встречи. Барнаульцы Елена и Сергей Брит в браке 18 лет, воспитывают 12 детей — на встрече смогла поприсутствовать лишь часть семейства. Семье Натальи и Сергея Королевых из поселка Прутского Павловского района уже 29 лет — супруги воспитывают семерых. Лилия и Павел Локайчук, которые живут в поселке Сибирская Долина города Барнаула, в браке уже 22 года, также воспитывают семерых детей.

В рамках встречи Томенко вручил семьям краевые награды. Медали «Родительская слава» удостоены Елена и Сергей Брит, а медали в честь 85-летия Алтайского края — Наталья и Сергей Королевы, Лилия и Павел Локайчук.



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