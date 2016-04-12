Топ-10 самых дорогих дач в Алтайском крае

Объявления о продаже дач в Алтайском крае насчитывают сотни страниц на сайте Avito. Есть дачи, которые можно купить на одну зарплату, а есть и такие, на которые придется копить, возможно, несколько лет. Портал Amic.ru подготовил подборку объявлений о продаже самых дорогих дач в регионе. Некоторые из них по праву можно считать элитной недвижимостью, но есть и такие, которые явно не стоят тех денег, которые за них просят владельцы. Вот несколько объявлений для сравнения.

