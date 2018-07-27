ТОП-5 рецептов холодных супов для жаркого лета

Вариаций холодных супов великое множество. Они есть в национальных кухнях многих стран. Главные холодные супы русской, украинской и белорусской кухни — окрошка, свекольник, ботвинья. Болгары предпочитают таратор — суп из огурцов на йогурте, испанцы — томатный гаспачо, в Грузии — мужужи из субпродуктов, а у венгров и вовсе в фаворитах суп из вишни.

Основой холодных летних супов может быть не только привычный квас, но и томатный сок, сыворотка, ряженка, простокваша и даже фруктовый компот. Предлагаем ТОП-5 вкусных рецептов, которые спасут вас в летнюю жару.

Окрошка уральская с рыбой

Первооткрывателями окрошки были крестьяне – продукты доступные, трудозатраты на приготовление минимальные, а вкус впечатляющий. Однако незатейливое блюдо перекочевало на столы помещиков, да и представители голубых кровей не гнушались отведать крестьянской еды. Сейчас окрошка занимает одно из первых мест в летнем меню. И такая популярность вполне объяснима. Окрошку готовят на квасе, кефире, подкисленной воде и даже пиве. А в старинных кулинарных книгах можно встретить рецепты с использованием огуречного или капустного рассола.

Что потребуется?

рыба озерная - 500 г

картофель вареный - 2-3 шт.

редис - 6-8 шт.

капуста квашеная - 1/2 ст.

лук зеленый - 50 г

яйца вареные - 2 шт.

сметана - 2-3 ст. ложки

горчица столовая - 1 ч. л.

квас хлебный - 4 ст.

сахар - 1 ч. л.

соль - по вкусу

Как готовить?

Рыбу отварить, отделить мякоть от костей и нарезать ее мелкими кубиками. Лук нашинковать и растереть с солью. Капусту промыть и мелко порубить. Белки яиц, картофель и редис нарезать кубиками. Желтки яиц растереть с солью, сахаром, горчицей и заправить ими квас. Все подготовленные продукты соединить, залить квасом, добавить сметану и посыпать мелко нарезанной зеленью.





Болгарский таратор с огурцами

Основу таратора составляют свежие огурцы и йогурт. Этот холодный суп употребляют и как самостоятельное блюдо, и подают в качестве дополнения к различным мясным блюдам. Иногда в этот суп добавляют грецкие орехи.

Что потребуется?

огурец длинный — 1 шт.

йогурт — 1 ст.

минеральная газированная вода — 1 ст.

масло растительное — 1 ст. л.

укроп — 0,5 пучка

чеснок — 2 зуб.

соль – по вкусу

Как готовить?

Огурец помыть и натереть на средней тёрке. Добавить мелко порезанный укроп, соль, пропущенный через пресс чеснок. Перемешать. Оставить на 30 минут. Добавить йогурт и растительное масло. Залить ледяной водой. Перемешать.





Свекольник-ботвинья

Этот суп называют холодным борщом. Готовят его с добавлением тонко нашинкованной свеклы и свекольного отвара. Если привычные ингредиенты разнообразить молодой ботвой (щавель, крапива, листья свеклы), то суп будет называться ботвинья.

Что потребуется?

свекла с ботвой — 2-3 шт.

морковь — 1 шт.

свежие огурцы — 1 шт.

яйца — 2 шт.

сметана — 100 г

зеленый лук — 100 г

хлебный квас — 1 л

вода — 1 ст.

укроп — 1 пучок

сахар, соль, уксус – по вкусу

Как готовить?

Очищенную свеклу нарезать кубиками, залить водой, добавить уксус и тушить 20–30 минут. За 10 минут до окончания положить свекольную ботву, охладить. Молодую морковь, очищенные от кожицы огурцы, вареные яйца нарезать, зеленый лук растереть с солью. Всё соединить со свекольным отваром, перемешать, добавить квас, сметану, сахар, соль. При подаче на стол посыпать рубленой зеленью укропа.

Гаспачо

Этот холодный суп – одно из самых известных и популярных блюд испанской кухни. Приготовление гаспачо не займет много времени. Главное условие создания этого кулинарного шедевра — спелые овощи.

Что потребуется?

помидоры мягкие - 0,6 кг

лук - 2 шт.

болгарский перец - 2 шт.

огурец - 1 шт.

томатный сок - 2 ст.

оливковое масло - 1 ст. л.

лимонный сок - 2 ст. л.

кориандр - 0,5 пучка

чеснок - 2 зуб.

уксус - 1 ч. л.

сухарики

Как готовить?

Помидоры обдать кипятком и сразу же положить в холодную воду. Вырезать плодоножку и, сделав разрез крест-накрест, снять кожицу. Болгарский перец, помидоры, огурец и лук нарезать крупными кубиками, оставив немного для завершения блюда (половина одного помидора, треть огурца и лука). Лук, чеснок, перец, кориандр, помидоры и огурец измельчить в блендере. Получившуюся массу протереть через сито. Мелко нарезать лук, огурец и помидор, который оставили в начале. Добавить 2 стакана томатного сока. Все заправить солью, оливковым маслом, лимонным соком и уксусом. Засыпать нарезанные овощи и убрать в холодильник на пару часов. При подаче посыпать сухариками и украсить зеленью.