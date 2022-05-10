Торжественно и красиво. Запись салюта в честь 77-летия Великой Победы в Барнауле
В этом году городские власти пообещали «усилить» традиционный фейерверк
10 мая 2022, 08:20
9 мая над Барнаулом прогремел торжественный салют в честь 77-летия Великой Победы. Городские власти в этом году обещали усилить его, а длительность грандиозного зрелища должна была составить около восьми минут, но на деле оказалась меньше.
Как прошёл праздничный салют — смотрите в видео от amic.ru.
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