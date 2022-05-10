Торжественно и красиво. Запись салюта в честь 77-летия Великой Победы в Барнауле

9 мая над Барнаулом прогремел торжественный салют в честь 77-летия Великой Победы. Городские власти в этом году обещали усилить его, а длительность грандиозного зрелища должна была составить около восьми минут, но на деле оказалась меньше.

Как прошёл праздничный салют — смотрите в видео от amic.ru.