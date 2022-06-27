«Трагедия тысячелетия». Правда ли, что Россию отключат от мирового интернета?

С начала политического кризиса на Украине в российском интернете появляется всё больше ограничений для пользователей. Сейчас без VPN нельзя войти во многие социальные сети и сервисы. Они либо заблокированы, либо приостановили работу в нашей стране. Из-за нарастающего санкционного давления на Россию многие опасаются, что самое большое государство в мире отключат от глобального интернета.

Отключат ли Россию от глобальной сети?

Однако российские власти и эксперты отмечают, что отключения, скорее всего, не произойдёт. В недавнем интервью РИА Новости спецпредставитель президента РФ по цифровизации Дмитрий Песков рассказал, что отключить Россию от мировой паутины практически невозможно, а самостоятельно лишать россиян глобальной сети власти не собираются.

Один из близких к зарубежным провайдерам источник «Интерфакса» отметил, что если Россию отключат от мировой паутины, это приведёт к разделению интернета на несколько национальных. По его словам, «это будет трагедия тысячелетия».

Кроме того, в случае отключения российского интернета, без глобальной сети останутся Казахстан, Узбекистан, Киргизия, Грузия и Армения, отмечает исполнительный директор «Общества защиты интернета» Михаил Климарев. По его словам, одномоментно отключить интернет в России точно не выйдет, так как в стране 3,5 тысячи операторов, и все они могут сотрудничать с иностранными компаниями.

Что будет, если Россию отключат от интернета?

Дмитрий Песков в том же интервью РИА Новости уверяет: Россия к отключению интернета готова.

«Если нам его отключат извне, то мы выживем: локальные ресурсы работать будут, а коннекторы к мировому интернету мы достроим. Но повторения ситуации 1991-го года, когда домен su управлялся финским студентом из Хельсинки, у нас уже не будет», — обнадёжил Песков.

Ранее глава Минцифры Максут Шадаев рассказал изданию CNews, что в случае полного отключения российских операторов от международных точек обмена трафиком в Европе трафик будут перенаправлять через Азию. По словам Шадаева, такой план у «Ростелекома» есть. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в мае также заверил, что «без интернета Россия не останется», пишет «Российская газета».

Компьютеры / Фото: amic.ru

Правда ли, что иностранные провайдеры уходят из России?

Несколько иностранных провайдеров действительно заявили об отключении от своих сервисов российских операторов, писал «Коммерсантъ». Например, расположенная в Лондоне точка обмена LINX прекратила оказывать услуги компаниям «Ростелеком» и «МегаФон». Также российских операторов от своих сетей отключил американский Cogent, который является одним из крупнейших мировых провайдеров. А вот американский облачный провайдер Cloudflare, напротив, отказался прекращать работу в РФ. Там посчитали, что россиянам, наоборот, «нужно больше доступа к интернету».

Похожей позиции придерживается американское правительство. В мае пресс-секретарь американского госдепа Нед Прайс также заявил, что власти США призывают не отключать интернет в России, чтобы в стране был свободный доступ к информации.

Как писал «Интерфакс», в действительности и Cogent, и LINX продолжили работать с российскими провайдерами, несмотря на политические заявления. Эксперты рассказали изданию, что в отключении интернета в России никто не заинтересован, и это не выгодно никому. Поэтому массово разрывать контракты с российскими операторами иностранцы не будут, считают специалисты.

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