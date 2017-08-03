Трамп предложил отменить визовую лотерею Green Card

Фото: karinbos.nl

Американский лидер Дональд Трамп поддержал законопроект RAISE, которым предлагается отменить лотерею по розыгрышу видов на жительство Green Card. Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на AP.

Агентство отмечает, что республиканец поддержал законопроект в среду, 2 августа. Его инициаторами стали Дэвид Пердью и Том Коттон. Инициатива предлагает создать систему выдачи рабочих виз, в рамках которой подающим будут присуждаться очки в зависимости от квалификации.

Подчеркивается, что, в частности, высоко будет оцениваться знание английского. В то же время ряд приоритетов миграционной политики, таких как переселение в США старших родственников, уже проживающих в Америке, снимут. Преференции на получение вида на жительство супругами и маленькими детьми для живущих в Америке останутся.

В целом миграция в Соединенные Штаты, в случае принятия документа, снизится на 41% в первый год и в два раза за десятилетие. Также законопроект вдвое сократит число принимаемых в Америку беженцев и закроет программы для стран с низким уровнем миграции.

Трамп отметил, что данная инициатива являет собой помощь страждущим американским семьям, которые заслуживают иммиграционной системы, "ставящей прежде всего их нужды и нужды Америки".

Агентство уточняет, что Green Card позволяла свыше 50 тысячам человек в год получить вид на жительство и разрешение на работу в Штатах.