Трамп запретил трансгендерам служить в американской армии

Согласно меморандуму, служба запрещена, за исключением "исключительных обстоятельств"

24 марта 2018, 18:00

Президент США Дональд Трамп ​подписал приказ, согласно которому трансгендерам запрещается служить в армии. Исключения могут составить "исключительные обстоятельства", пишет "РБК" со ссылкой на Reuters.

Трансгендеры добились права служить в армии США

Трансгендеры добились права служить в армии США

В меморандуме главы американского государства сказано, что солдатам, которым поставили диагноз "гендерная дисфория", требуется серьезный медицинский уход с помощью лекарств и хирургии, что "представляет значительный риск для обороноспособности".

При подписании этого закона Дональд Трамп ориентировался на рекомендации министра обороны Джеймса Мэттиса. 

Ранее сообщалось, что трансгендеры добиваются права служить в армии. Соответствующее право этих представителей ЛГБТ-сообщества было основано на решениях сразу двух федеральных апелляционных судов.

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