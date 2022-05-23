Трамваи в Барнауле с 23 мая начали ходить по новым маршрутам

В Барнауле в связи с завершением строительства разворотного кольца у ТЦ «Пионер» на Новом рынке с 23 мая изменилось движение четырёх трамвайных маршрутов, сообщили в мэрии.

По прежним схемам продолжат ездить только трамваи № 2, 5, 9 и 10. Для остальных изменения выглядят следующим образом:

Маршрут № 1: разворотное кольцо на Новом рынке — пр. Ленина — пр. Строителей — пр. Красноармейский — пл. Свободы.

Маршрут № 4: разворотное кольцо на Новом рынке — пр. Ленина — пр. Строителей — пр. Красноармейский — ул. Анатолия — депо № 1.

Маршрут № 7: депо № 3 — ул. Власихинская — ул. Попова — ул. Антона Петрова — ул. Советской Армии — пр. Строителей — ул. Челюскинцев — ул. Анатолия — пр. Красноармейский — Змеиногорский тракт — Кордон.

Маршрут № 3 до завершения работ по обустройству разворотного кольца в районе Дома быта осуществляет движение по следующей схеме: Пивзавод — ул. Власихинская — ул. Малахова — ул. Антона Петрова — ул. Северо-Западная — пр. Калинина — пр. Космонавтов — ул. Попова — Докучаево (в прямом и обратном направлениях).

Напомним, 21 мая в Барнауле полностью закрыли мост на Новом рынке на ремонт. Реконструкция продлится полтора года — до 30 ноября 2023-го.