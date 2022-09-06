Трассу в Алтайском крае перекроют из-за движения военных колонн

В Алтайском крае 7 сентября движение по одной из трасс перекроют из-за движения военных колонн. Об этом сообщили в региональном ГИБДД.

Движение будет ограничено на следующем участке: с 01 часов 00 минут до 02 часов 10 минут н.п. Полковниково — а/д Р-256 «Чуйский тракт» — н.п. Налобиха.

Жителей и гостей региона простят с пониманием отнестись к сложившейся ситуации.