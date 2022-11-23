Трассу в Алтайском крае перекроют на два часа из-за военных

Ограничение будет действовать с 20:30 до 22:30

23 ноября 2022, 11:37, Илья Звягинцев

В Алтайском крае из-за движения военных колонн 23 ноября перекроют участок трассы. Об этом сообщили в региональном ГИБДД.

Движение будет ограничено на участке: 269 км а/д Р-256 «Чуйский тракт» — а/д Р-256 «Чуйский тракт» — н.п. Налобиха.

Ограничение будет действовать с 20:30 до 22:30.

Водителей просят с пониманием отнестись к сложившейся ситуации.

Ранее сообщалось, что в Барнауле почти на весь день отключат светофор на оживлённом перекрестке.

Светофор почти весь день не будет работать на оживленном перекрестке в Барнауле

Светофор почти весь день не будет работать на оживленном перекрестке в Барнауле

Комментарии
    Новости партнеров