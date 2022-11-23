Трассу в Алтайском крае перекроют на два часа из-за военных
Ограничение будет действовать с 20:30 до 22:30
23 ноября 2022, 11:37, Илья Звягинцев
В Алтайском крае из-за движения военных колонн 23 ноября перекроют участок трассы. Об этом сообщили в региональном ГИБДД.
Движение будет ограничено на участке: 269 км а/д Р-256 «Чуйский тракт» — а/д Р-256 «Чуйский тракт» — н.п. Налобиха.
Ограничение будет действовать с 20:30 до 22:30.
Водителей просят с пониманием отнестись к сложившейся ситуации.
Ранее сообщалось, что в Барнауле почти на весь день отключат светофор на оживлённом перекрестке.
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