Трассы в Алтайском крае два дня будут перекрывать из-за движения военных
Водителей просят с пониманием отнестись к сложившейся ситуации и по возможности заранее выбирать пути объезда
14 апреля 2022, 12:51, Илья Звягинцев
Участки трассы в Алтайском крае два дня подряд будут перекрывать из-за движения военных колонн. Об этом сообщили в региональном ГИБДД.
Перекрывать трассы будут на следующих участках:
14 апреля с 14:45 до 17:00 на участке Озерки — а/д Р-256 «Чуйский тракт» — Новокраюшкино — Первомайское;
15 апреля с 21:00 до 00:40 на участке Бобровка — Фирсово — выезд на а/д Р-256 «Чуйский тракт» — подъезд к Б. Ключи — Б. Ключи.
Водителей просят с пониманием отнестись к сложившейся ситуации и по возможности заранее выбирать пути объезда.
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