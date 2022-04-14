Трассы в Алтайском крае два дня будут перекрывать из-за движения военных

Участки трассы в Алтайском крае два дня подряд будут перекрывать из-за движения военных колонн. Об этом сообщили в региональном ГИБДД.

Перекрывать трассы будут на следующих участках:

14 апреля с 14:45 до 17:00 на участке Озерки — а/д Р-256 «Чуйский тракт» — Новокраюшкино — Первомайское;

15 апреля с 21:00 до 00:40 на участке Бобровка — Фирсово — выезд на а/д Р-256 «Чуйский тракт» — подъезд к Б. Ключи — Б. Ключи.

Водителей просят с пониманием отнестись к сложившейся ситуации и по возможности заранее выбирать пути объезда.