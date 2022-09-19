Траурные цвета и заплаканные лица: как проходят похороны Елизаветы II. Фото

В Великобритании в Вестминстерском аббатстве началась церемония государственных похорон королевы Елизаветы II. Как сообщает «Интерфакс», на церемонии присутствуют главы государств и правительств ряда стран, в том числе президенты США и Франции Джо Байден и Эммануэль Макрон.

В соборе также находятся британский премьер Лиз Трасс, Макрон с супругой Брижит, президент Бразилии Жаир Болсонару, премьер Канады Джастин Трюдо в сопровождении супруги Софи, а также президент Хорватии Зоран Миланович. Кроме того, на церемонию похорон британской королевы прибыли король Бельгии Филипп с супругой Матильдой.

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Общество Умерла королева Великобритании Елизавета II

Отмечается, что шествие с гробом королевы возглавляли около 200 волынщиков и барабанщиков из шотландского и ирландского полков. За кортежем следовали король Карл III и его братья и сестры.