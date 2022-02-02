Травмпункты Барнаула забиты любителями покататься на санках и жертвами гололеда

Травмпункты Барнаула переполнены людьми. До сих пор к врачам обращаются горожане, которые травмировались ещё в новогодние праздники.

В Краевую клиническую больницу скорой помощи ежедневно поступает по 70-100 пациентов. Приходят сюда как жертвы гололёда, так и любители покататься на санках. При этом из-за трудностей, которые возникли в травмпункте № 9, в январе поток пострадавших в больнице значительно увеличился.

По словам заведующего травматолого-ортопедическим отделением БСМП № 2 Александра Вайнтруба, ежедневный приток граждан в больницу в первый месяц года мог доходить до 170-180 человек. Людям приходилось долго стоять в очередях, потому что учреждение технически не может принимать такой поток.

В разговоре с “Толком“ врач также отметил, что медицинская помощь при травмах доступна не всем жителям районов края, откуда людей отправляют на лечение в Барнаул.