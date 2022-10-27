Сертификаты на 8000 рублей дарит ТРЦ «Арена» в честь своего дня рождения

Торгово-развлекательному центру «Арена» исполняется восемь лет. В честь этого ТРЦ проводит акцию — сюрприз для именинников, которые отмечают день рождения с 1 октября по 31 декабря 2022 года. «Арена» подарит им сертификаты на восемь тысяч рублей на покупки.

Чтобы принять участие в акции, нужно заполнить поздравительные открытки, которые расположены в атриуме ТРЦ «Арена» на 1 этаже, и опустить их в специальный ящик. Каждый понедельник по 31 октября включительно организаторы в прямом эфире группы во «ВКонтакте» случайным образом определят трёх счастливчиков, которые получат денежные сертификаты.

Без внимания не останутся и юные посетители ТРЦ. Те, кому до конца года исполнится восемь лет, получат возможность выиграть сертификат на празднование дня рождения в ТРЦ «Арена» для целой компании. Чтобы принять участие в розыгрыше, нужно только оставить комментарий к посту в группе во «ВКонтакте». Победителя определят организаторы.

Информацию об организаторе розыгрыша, правилах проведения, количестве призов или выигрышей по результатам, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на сайте.

ТРЦ «Арена» (ООО Феникс)

Адрес: Павловский тракт, 188

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