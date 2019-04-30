Треть россиян возьмут дополнительные выходные между майскими праздниками

28% россиян взяли дополнительные выходные между майскими праздниками, чтобы отправиться в путешествие, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на сервис для организации путешествий OneTwoTrip.

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Общество Российские женщины стали чаще отдыхать в одиночестве

Согласно данным опроса, 41% респондентов не станет брать дополнительные выходные, зато 28% россиян намерены отправиться в путешествие и поэтому взяли отгулы между праздничными выходными. Отмечается, что 14% россиян с планами на майские праздники еще не определились.

42% россиян, которые взяли дополнительные выходные, воспользуются оплачиваемым отпуском. А каждый пятый респондент отметил, что не будет оформлять отсутствие, так как работает по гибкому графику.

Отпуск за свой счет намерены взять 12% россиян. А каждый десятый планирует воспользоваться правом на отгул или же договориться с руководством.

Опрос был проведен в период с 11 по 24 апреля через Сеть и E-mail-рассылку.