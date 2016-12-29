Третий бортовой самописец Ту-154 оказался разрушен – СМИ

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Третий "черный ящик", который располагался в хвостовой части потерпевшего крушение Ту-154 Минобороны РФ, оказался разрушен. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

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По его словам, от третьего ящика удалось найти лишь пленку, что свидетельствует о разрушении самописца. Источник агентства добавил, что пленка подверглась деформации, однако ее можно частично расшифровать.

Собеседник напомнил, что состояние двух других "черных ящиков" – параметрического и речевого самописцев – удовлетворительное. Расшифровку первого начали в Москве во вторник, 27 декабря, второго – днем позже.

Напомним, летевший в Сирию самолет упал в Черное море в воскресенье, 25 декабря. На его борту находились 92 человека – военные, журналисты и музыканты. Все они погибли в катастрофе.