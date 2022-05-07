Три барнаульских организации попали в список «финансовых нелегалов» Центробанка

Три организации из Алтайского края в апреле 2022 года попали в предупредительный список Банка России. Всего на конец прошлого месяца в нём находилась 31 компания, сообщает пресс-служба регионального отделения регулятора.

Так, «финансовыми нелегалами» оказались «Ломбард Маркет», микрокредитная компания «БТМ» и комиссионный магазин «Абалдеть». Все они ведут свою деятельность в Барнауле.

Так, микрокредитная организация была исключена из государственного реестра МФО за неоднократное нарушение закона. Выдавать займы она больше не может, а продолжение деятельности считается незаконным.

Замглавы барнаульского отделения ЦБ Игорь Князев советует гражданам при заключении сделок внимательно читать, что указано на залоговом билете ломбарда в правом верхнем углу или на первой странице договора МФО. Там должны прописывать полную стоимость займа в процентах и в рублях. Если написано что-то другое, то от сделки лучше отказаться.

Также Князев отметил, что под видом ломбарда нередко работают комиссионные магазины. В таком случае любое имущество, которое россияне заложили с правом обратного выкупа, могут продать в любое время. В настоящих ломбардах же это могут сделать лишь через месяц, если заёмщик не вернул средства в назначенный договором день.