Важная транспортная артерия. Три километра главной дороги в Санниково отремонтируют к сентябрю 2022 года

Дорогу протяжённостью более трёх километров начали реконструировать в селе Санниково Первомайского района по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Стоимость работ составит порядка 93 млн рублей, а закончатся они в сентябре 2022 года. Об этом amic.ru рассказал заместитель начальника «Алтайавтодора» по строительству, качеству и техническим вопросам Евгений Строганов.

Новости

Общество В Барнауле продолжается текущий ремонт дорог

Чем важна дорога?

Дорога через Санниково находится в барнаульской агломерации и выходит на Чуйский тракт. Начинается на пересечении с трассой Фирсово — Бобровка — Рассказиха и является важной транспортной артерией. В селе она проходит через ключевые точки: рядом с дорогой располагаются школа, детский сад, амбулатория, Дом культуры, администрация и памятник героям Великой Отечественной войны, рассказывает глава сельсовета Санниково Елена Кудашкина.

«Улица самая важная в городе. Это выезд и заезд в село, это центр. Дорога охватит социально значимые объекты. У нас достаточно большое село, около 8 тысяч человек населения, так что ремонт необходим», — рассказала Кудашкина.

По словам главы сельсовета, сейчас все дороги в Санниково требуют ремонта и ждут своего часа, поэтому реконструкция главной, центральной дороги значительно улучшит положение дел.

Как идёт ремонт?

Контракт на реконструкцию дороги заключили ещё в конце прошлого года. По нему рабочие должны капитально отремонтировать покрытие, усилить существующее основание методом холодной регенерации и положить два слоя асфальтобетонного покрытия. Для повышения безопасности на протяжении всего участка появятся тротуары и автобусные заездные карманы, которые позволят общественному транспорту безопасно высаживать и запускать пассажиров, рассказывает Строганов. При этом на время работ движение транспорта никто ограничивать не будет.

Начав работать в мае, рабочие уже демонтировали старые остановки и дорожные знаки, выполнили фрезерование старого полотна. Сейчас на объекте укладывают нижний слой асфальтобетонного покрытия. После этого приступят к укладке верхнего слоя, затрем обустроят пешеходные тротуары вдоль участка, установят шесть автобусных остановок, дорожные знаки, светофор на пешеходном переходе, нанесут разметку и сделают подъезды к домам жителей. После всего этого дорога будет отвечать нормам безопасности, обещает Евгений Строганов. Работа движется даже быстрее, чем предполагалось.

Ремонт дороги в селе Санниково / Антон Дегтярёв

«Мы идём опережающими темпами и хотим завершить к 1 сентября, чтобы дети пошли в школу уже по новой дороге, по новому тротуару. Погодные условия позволяют вести работы почти в две смены», — пояснил замначальника «Алтайавтодора».

По словам Строганова, ремонтировать дорогу в Санниково непросто. Дома близко примыкают к автомобильной дороге, там много инженерных коммуникаций, сети водопровода, электроснабжения, газопровод. Главный инженер Северо-Восточного ДСУ Иван Федотов рассказывает, что сложным будет устройство тротуара, к которому в ближайшие три дня приступят рабочие. Всё потому, что это «трудозатратные ручные работы».

«Тут порядка четырёх километров бортовых камней с одной стороны и четыре километра с другой, всё это бетонируется, руками устанавливается, всё вручную. В ближайший месяц будут идти именно работы по устройству тротуара», — отметил Иван Федотов.

Ремонт дороги в селе Санниково / Антон Дегтярёв



Какие ещё дороги отремонтируют в Алтайском крае летом-2022?

Напомним, что в январе 2022 года глава российского правительства Михаил Мишустин выделил Алтайскому краю 1,3 миллиарда рублей на ремонт дорог в 2022 и в 2023 годах. На эти деньги в регионе сделают участки дорог Алейск — Буканское, Алейск — Чарышское, Бийск — Карабинка — граница Республики Алтай, Алейск — Петропавловское — Смоленское, Змеиногорск — Рубцовск — Волчиха — Михайловское — Кулунда — Бурла — граница Новосибирской области и так далее.

Всего в 2022 году на дорожную отрасль в крае уйдёт более 21 млрд рублей.

Новости

Авто Какие дороги отремонтируют в Барнауле летом-2022 и кто это будет делать