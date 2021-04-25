Три случая заражения коронавирусом выявили в Республике Алтай за прошедшие сутки

За прошедшие сутки в Республике Алтай выявили три новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперштаб.

За весь период в Республике Алтай лабораторно подтверждено 16 796 случаев заболевания.

"Зарегистрировано два случая смерти пациентов с коронавирусом. В январе скончалась 58-летняя жительница Горно-Алтайска, в феврале – 69-летняя жительница Турочакского района", – говорится в сообщении.

За весь период в регионе зарегистрировано 257 летальных случаев. За прошедшие сутки выздоровели два пациента. По данным на 25 апреля, за весь период в республике из больниц выписали 16 497 человек.