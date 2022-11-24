Три жительницы Алтайского края будут бороться за миллион рублей от билайн

Жительницы Алтайского края Антонина Кожевникова, Евгения Печерица и Антонина Саплина вышли в полуфинал конкурса «Твоя история с билайн», посвящённого 30-летию оператора. В рамках конкурса абоненты делились историями о том, какую роль билайн сыграл в их жизни.

Одна из участниц с помощью мобильной связи смогла открыть автомобиль, случайно закрывшийся в лесу во время поиска грибов; другая — нашла вторую половинку, третья — любимого питомца. Сейчас за одну из этих историй можно отдать голос зрительских симпатий.

Всего во время конкурса жители Восточного региона, в который входит Сибирь и Дальний Восток, поделились сотнями историй, связанных с билайн: два десятка сюжетов касались рыбалки, сбора грибов и природы, 13 человек рассказали, как сотрудники компании помогли им в трудной ситуации, 24 участника поделились радостью от получения призов и подарков от билайн, ещё 48 историй касались семьи и любви. Пять раз главными героями сюжетов о мобильной связи становились спасённые животные.

Всего за тридцать лет работы оператора у клиентов накопилось множество историй: на конкурс было прислано более четырёх тысяч рассказов. Чаще всего это были истории о любви, отношениях с близкими, первом опыте использования сотовой связи, а также использовании связи в удалённых местах. При этом в 70% случаев помог звонок, в 30% случаев — мобильный интернет.

Сейчас у жителей Алтайского края есть возможность поддержать авторов-земляков, проголосовав за вручение приза зрительских симпатий на сайте проекта. Итоги народного голосования оператор подведёт до 1 декабря. Победители получат промокоды в интернет-магазин билайна.

Финал конкурса «Твоя история с билайном» пройдёт в Москве 8 декабря. А 15 декабря 2022 года на сайте билайна можно будет посмотреть спектакль с участием профессиональных актёров театра и кино, основанный на пяти самых захватывающих историях по результатам региональных полуфиналов. Все пять финалистов получат 30 лет связи билайн без абонентской платы, а автор самого захватывающего рассказа — один миллион рублей.

ПАО «ВымпелКом»

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